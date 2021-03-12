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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنظمة العربية لحقوق الإنسان قلقة إزاء اقتتال المليشيات في تاجوراء الليبية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
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أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء التوتر الأمني في محيط مدينة تاجوراء الليبية، حيث شهدت المنطقة غلق الطريق الرئيسي وتحشيد كبير لعناصر وآليات عسكرية متنوعة، مما أدى إلى حالة من عدم الأمن والخوف بين السكان والمارَة.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الجمعة - بضرورة ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض عمل الحكومة الجديدة، داعية إلى إصلاح قطاع الأمن كأولوية لدمج أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة القائمة وإخراجهم من الخدمة ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم.

وطالب البيان بضرورة فتح الطريق الدولي الرابط بين تاجوراء وطرابلس، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون، وإعادة الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة إلى ثكناتها، وفتح تحقيق مستقل وتقديم الجناة للعدالة.

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