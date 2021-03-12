أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث قدمت الفنانة مروة شريت ورشة فنية تصميم هدية لست الحبايب باستخدام ورق الكوريشه والنصبيان.وعقدت ندوة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبد الرازق تناول فيها السيرة الذاتية للأديب فاروق شوشة وبعض النماذج من أعماله الأدبية، بجانب ورشة لتعليم التلي قامت خلالها الفنانة ياسمين جاد بشرح غرز عمل شجرة اللبلاب، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لحكي القصص للأطفال الأولي بعنوان "تضحية أم" والثانية بعنوان "عيد ميلاد ماما" وذلك بمناسبة عيد الأم.وقام الأطفال بذكر تضحية أمهاتهم من أجلهم، كما أقيمت مسابقة ثقافية بين مجموعتين من الأطفال لترسيخ القيم وتنشيط ذاكرتهم وتحفيزهم علي القراءة والاطلاع المستمر في شتي المجالات العلمية والثقافية والرياضية والدينية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال رسم الفراشات بألوانها الجميلة المتميزة وتم تدريبهم علي توظيف اللون، وورشة لتعليم كيفية عمل الباترون وطريقة تصنيع جيبة وبلوزة عملي ونظري.