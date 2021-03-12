رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:17 م
قصر أحمد بهاء الدين
قصر أحمد بهاء الدين
جمال عاشور
طباعة
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث قدمت الفنانة مروة شريت ورشة فنية تصميم هدية لست الحبايب باستخدام ورق الكوريشه والنصبيان.

وعقدت ندوة شعرية للشاعر الدكتور سيد عبد الرازق تناول فيها السيرة الذاتية للأديب فاروق شوشة وبعض النماذج من أعماله الأدبية، بجانب ورشة لتعليم التلي قامت خلالها الفنانة ياسمين جاد بشرح غرز عمل شجرة اللبلاب، بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لحكي القصص للأطفال الأولي بعنوان "تضحية أم" والثانية بعنوان "عيد ميلاد ماما" وذلك بمناسبة عيد الأم.

وقام الأطفال بذكر تضحية أمهاتهم من أجلهم، كما أقيمت مسابقة ثقافية بين مجموعتين من الأطفال لترسيخ القيم وتنشيط ذاكرتهم وتحفيزهم علي القراءة والاطلاع المستمر في شتي المجالات العلمية والثقافية والرياضية والدينية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعليم الأطفال رسم الفراشات بألوانها الجميلة المتميزة وتم تدريبهم علي توظيف اللون، وورشة لتعليم كيفية عمل الباترون وطريقة تصنيع جيبة وبلوزة عملي ونظري.

موضوعات متعلقة

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم .. طالع آخر تحديث الجمعة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة