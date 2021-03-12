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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرصد يمني: استعراض ميليشيا الحوثي ألغامًا بحرية في معرض عسكري «مثير للقلق»

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:17 م
جريدة الدستور
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وصف المرصد اليمني للألغام، استعراض ميليشيا الحوثي ألغامًا بحرية متنوعة في معرض عسكري بأنه "مثير للقلق".

وقال المرصد - في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة- إن الألغام البحرية التي نشرها الحوثيون سابقًا في سواحل الحديدة تسببت في مقتل وجرح عشرات الصيادين، مؤكدا أن هذه الألغام تمثل تهديدًا كبيرًا لحياة الصيادين وللملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكانت المليشيا الحوثية عرضت، أمس الخميس، في معرض للأسلحة بذكرى مقتل مؤسس الميليشيا حسين الحوثي، الذي قضى بنيران الجيش اليمني قبل 17 عامًا، صواريخ باليستية وألغاما بحرية جديدة.

وضمت قائمة الأسلحة، التي زعمت الميليشيا أنها "تصنيع محلي"، 11 لغما بحريا عرفت بـ"كرار1، وكرار2، وكرار3، وعاصف2، وعاصف3، وعاصف4، وشواظ، وثاقب، وأويس، ومجاهد، والنازعات".

وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي في مقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي، وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في وقت سابق ارتفاع النشاط الإرهابي للميليشيا عبر زراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددا على أن زراعة الألغام البحرية يشكل تهديدا خطيرا للملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أعلن التحالف تدمير 175 لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيا الحوثية عشوائيًا في اليمن.

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