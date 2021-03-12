سقوط صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن لحوم فاسدة في القاهرة

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب ثلاجة لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بحوزته 2 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط 2،75 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.