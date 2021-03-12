«المترو» يمنع دخول المواطنين بدون كمامات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خاصة الإذاعة الداخلية لها بالمحطات بالخطوط الثلاثة للمترو منع دخول الركاب من أبواب المحطات بدون ارتداء الكمامة.وأوضحت شركة المترو خلال الإذاعة الداخلية لها اليوم، إنه لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه من لا يلتزم بتلك الإجراءات سيتعرض لغرامة مالية فورية من خلال لجان التفتيش.