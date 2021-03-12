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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لفشلهم في اغتصابها.. 4 يقتلون ربة منزل بإلقائها من «الرابع» بالسلام

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:15 م
سقوط ربة منزل
سقوط ربة منزل
اسلام قورة
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واقعة مأساوية حدثت في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، سيدة منفصلة عن زوجها بسبب مشاكل أسرية، كانت تسكن بمفردها في عمارة سكنية، صعد لها حارس العقار ومعه ثلاث أشخاص آخرين لاغتصابها، وعندما وجدوا مقاومة شرسة منها قرروا إلقائها من الطابق الرابع لتسقط جثة هامدة.

تواصلت "الدستور" مع شقيق المجنى عليها ويدعى يوسف، والذي قال إن شقيقته كانت على خلاف مع زوجها بسبب أمور حياتية فقررت ترك منزل الزوجية والذهاب لاستئجار شقة في منطقة السلام لتهدئة اعصابها، إلا أنه تفاجئ برقم هاتف يتصل عليه يخبره بأن أخته سقطت من الطابق الرابع، فى مدينة السلام.
وعندما ذهب إلى قسم الشرطة علم بأن شقيقته اعرضت لمحاولة اغتصاب على يد حارس العقار و3 أشخاص آخرين، وعندما فشلو فى مهمتهم قاموا بالتخلص منها، وإلقائها من الطابق الرابع لتلقي مصرعها في الحال وهي تدافع عن شرفها الذى أراد هؤلاء المتهمين تدنيسه.

وأبلغ أهالي المنطقة الشرطة، التي انتقلت على الفور لمكان الحادث، وبفحص البلاغ تبين دخول وخروج 4 أشخاص من العقار وجرى ضبطهم عقب فحص كاميرات المراقبة وتحديدهم، وقال شهود عيان إن المتهمين قالوا بأن المتوفاة صعدت للشقة بصبحة 3 أشخاص، وتبعهم رابع ولدى دخولهم الشقة قامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة.

فيما قال أهل المتوفية، إن السيدة متزوجة وأن 4 أشخاص من بينهم اثنان حراس عقار حاولوا اغتصابها وعند فشلهم قاموا بقتلها، وإن جسدها تظهر عليه آثار محاولة التعدي الجنسي.

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