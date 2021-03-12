مواعيد عرض حكاية «9 خطوات لقلب الرجل»

حقق مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للفنانة هنا الزاهد ردود افعال إيجابية للغاية، خاصة وأن العمل يتناول قصص كوميدية يتم عرضها بشكل حلقات متصلة منفصلة على شاشة قناة DMC.وينتظر متابعي العمل عرض حكاية "٩ خطوات لقلب الرجل" من المسلسل على قناة DMC بدايًة من غد السبت الساعة ٧:١٥ مساءً، كما يتم عرضها على منصة watch it.مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة"و"قولى لأحمد" و"لو كنت يوم أنساك" و"أماني وتهاني".