كوريا الجنوبية: تمديد القيود للتصدي لكورونا

في ظل عدم تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19- التي تُسجل يوميا في كوريا الجنوبية، مددت البلاد الإجراءات لتقييد الاتصال الاجتماعي.وقال يون تاي هو، من وكالة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الجمعة، إن القيود الاجتماعية سوف تستمر أسبوعين آخرين حتى 28 مارس.وأضاف أن الحكومة تتبع التوصيات من الخبراء،مشيرا إلى أن هناك خطر حدوث "موجة رابعة من العدوى ".ويعد وضع الجائحة في كوريا الجنوبية جيدا نسبيا حتى الآن،غير أن البلاد ذات الـ51.3 مليون نسمة تواجه موجة جديدة من الإصابات منذ نهاية 2020.