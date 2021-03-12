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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات بمنطقة 15 مايو

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:13 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
حسام التمساح
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بمنطقة 15 مايو، تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب " توصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أقرا بارتكابهما عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، وإتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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