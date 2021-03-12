8204 إصابات جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 8 آلاف و204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و177 ألفا و898 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 134 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفا و493 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 349 ألفا و454 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين.