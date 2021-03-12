مخرج «حلوة الدنيا سكر» يكشف سر اختيار هنا الزاهد وصعوبات التصوير (فيديو)

كشف المخرج خالد الحلفاوي، كواليس اختيار الفنانة هنا الزاهد، لخوض البطولة المطلقة لأول مرة من خلال حكايات أحدث أعماله الدرامية "حلوة الدنيا سكر"، الذى يعرض حاليًا على مجموعة قنوات dmc، وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة 40 حلقة، ويضم 8 حكايات منفصلة تتكون كل منهم من 5 حلقات.وأشار "الحلفاوي"، خلال استضافته بـ"الدستور" أنه تحمس جدًا بعدما تواصل معه المنتج كريم أبو ذكري، وعرض عليه فكرة المسلسل واقترح أن "هنا" تقوم بالبطولة المطلقة الأولى لها، خاصة أنها تتمتع بقبول ولديها طاقة كبيرة ومهارات تمكنها من تحمل المسئولية، وبالفعل تواصلنا مع هنا وعقدت معها جلسة عمل، وحماسها وتركيزها الشديد اعطانى ثقة كبيرة فيها.وأكد أن صعوبة المسلسل تمثلت فى أنه لا يعتبر عملًا واحدًا لكنه 8 مسلسلات لكل منهم فريق عمل وصانع فكرة مختلف عن الأخر، بـ8 ديكوات وتسكين 8 مجموعات من الممثلين لشخصيات كثيرة، خاصة أنه يتكون من 40 حلقة، مضيفا أنه يعشق هذه النوعية من الأعمال وكان أول من تولى إخراجها من قبل في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.وأضاف "الحلفاوى": الحمد لله قدرنا نقدم محتوى درامي دسم ومختلف لحكايات متنوعة بين الكوميديا والاكشن والتراجيدى والرومانسي، جذبت الجمهور من أول حلقة وجعلته ينتظر المزيد كونها تخلو تماما من المط والتطويل.وتعرض قناة dmc، غدا السبت، خامس حكايات المسلسل، والتى تنتمي إلى نوعية الدراما الرومانسية، ويشارك هنا فى بطولتها الفنان محمد الشرنوبي، بعد أن عرضت القناة الاسابيع الماضية 4 حكايات بدأت بحكاية "ساندى كراش" التي شارك هنا الزاهد في بطولتها محمد كيلانى، والثانية "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وشارك في بطولتها أحمد سلطان، والرابعة "سحر وشعوذة".مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، وتدور أحداثه في 40 حلقة، حيث يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" و"أمانى وتهانى"، وكتب حكاياته 8 مؤلفين منهم إياد صالح وأحمد المصري وهشام إسماعيل ومحمد جلال، ومن إنتاج سينرجي وإخراج خالد الحلفاوي.