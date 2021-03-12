رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مخرج «حلوة الدنيا سكر» يكشف سر اختيار هنا الزاهد وصعوبات التصوير (فيديو)

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:12 م
خالد الحلفاوي
خالد الحلفاوي
نرمين مقبل
طباعة
كشف المخرج خالد الحلفاوي، كواليس اختيار الفنانة هنا الزاهد، لخوض البطولة المطلقة لأول مرة من خلال حكايات أحدث أعماله الدرامية "حلوة الدنيا سكر"، الذى يعرض حاليًا على مجموعة قنوات dmc، وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة 40 حلقة، ويضم 8 حكايات منفصلة تتكون كل منهم من 5 حلقات.

وأشار "الحلفاوي"، خلال استضافته بـ"الدستور" أنه تحمس جدًا بعدما تواصل معه المنتج كريم أبو ذكري، وعرض عليه فكرة المسلسل واقترح أن "هنا" تقوم بالبطولة المطلقة الأولى لها، خاصة أنها تتمتع بقبول ولديها طاقة كبيرة ومهارات تمكنها من تحمل المسئولية، وبالفعل تواصلنا مع هنا وعقدت معها جلسة عمل، وحماسها وتركيزها الشديد اعطانى ثقة كبيرة فيها.

وأكد أن صعوبة المسلسل تمثلت فى أنه لا يعتبر عملًا واحدًا لكنه 8 مسلسلات لكل منهم فريق عمل وصانع فكرة مختلف عن الأخر، بـ8 ديكوات وتسكين 8 مجموعات من الممثلين لشخصيات كثيرة، خاصة أنه يتكون من 40 حلقة، مضيفا أنه يعشق هذه النوعية من الأعمال وكان أول من تولى إخراجها من قبل في مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.

وأضاف "الحلفاوى": الحمد لله قدرنا نقدم محتوى درامي دسم ومختلف لحكايات متنوعة بين الكوميديا والاكشن والتراجيدى والرومانسي، جذبت الجمهور من أول حلقة وجعلته ينتظر المزيد كونها تخلو تماما من المط والتطويل.

وتعرض قناة dmc، غدا السبت، خامس حكايات المسلسل، والتى تنتمي إلى نوعية الدراما الرومانسية، ويشارك هنا فى بطولتها الفنان محمد الشرنوبي، بعد أن عرضت القناة الاسابيع الماضية 4 حكايات بدأت بحكاية "ساندى كراش" التي شارك هنا الزاهد في بطولتها محمد كيلانى، والثانية "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وشارك في بطولتها أحمد سلطان، والرابعة "سحر وشعوذة".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تخوض به هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى، وتدور أحداثه في 40 حلقة، حيث يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" و"أمانى وتهانى"، وكتب حكاياته 8 مؤلفين منهم إياد صالح وأحمد المصري وهشام إسماعيل ومحمد جلال، ومن إنتاج سينرجي وإخراج خالد الحلفاوي.

موضوعات متعلقة

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة