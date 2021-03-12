بلغاريا تعلق استخدام لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

قررت بلغاريا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، تعليق استخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا" البريطانية - السويدية المضاد لفيروس كورونا المستجد على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.وأكد رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في بيان أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الجمعة- أن حكومته تعلق تطعيم مواطني البلاد باللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية بيانا خطيا يبدد جميع المخاوف بشأن سلامة اللقاح.وأشار بوريسوف، إلى أن المفوضية الأوروبية هي من تبرم عقودا مع منتجي اللقاحات، ووكالة الأدوية الأوروبية هي من تسجلها، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست سوى مستهلكة.وجاء القرار البلغاري غداة اتخاذ عدد من الدول الأوروبية إجراءات احترازية مماثلة، منها النمسا والدنمارك والنرويج وآيسندا إيطاليا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا ولكسمبورغ.ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، ما أودى بأرواح بعضهم.