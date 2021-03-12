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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أعلاف دواجن غير مطابقة للمواصفات في الإسكندرية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:12 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتجميع مخلفات كُسب فول الصويا غير الصالحة للاستخدام، وذلك داخل قطعة أرض ملكه كائنة بجوار محل إقامته بدائرة القسم غير مستوفاة للإشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص، بقصد غربلتها وإعادة تعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبيعها كأعلاف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات، وتعبئة ناتج الغربلة والعوادم لبيعها كسماد عضوى غير مطابق للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط ( المدير المسئول) وبحوزته كمية قدرها 70 طنا من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للاستخدام على النحو التالى (34 طن كُسب فول صويا"علف أسماك ودواجن" غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل عبوات بدون بيانات تجارية ينبعث منها روائح كريهة وحشرات حية وميتة وأتربة منتج نهائى معد للبيع – 36 طن سماد عضوى "ناتج الغربلة" غير مطابق للمواصفات القياسية يحتوى على شوائب وأتربة داخل عبوات بدون بيانات تجارية منتج نهائى معد للبيع).

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