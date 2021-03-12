سقوط مزارع في أسيوط بحوزته 5 بنادق آلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بحوزته 5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث شرطة أسيوط قيام (مزارع، مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بمسكنه.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بإشراف اللواء أسعد الذكير مدير الأمن وضبطه، وبحوزته (5 بنادق آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة والذخائر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.