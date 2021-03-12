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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محاضرات علمية بثقافة القاهرة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة القاهرة، حيث عقدت المكتبة الثقافية لحى المعادي محاضرة بعنوان "فن الإتيكيت" ألقتها مسئولة النشاط عرفت فيها الاتيكيت بأنه أحد آداب السلوكيات الاجتماعية، ويمتلك العديد من القواعد التي تتحكم في تعاملات وسلوكيات الإنسان مع الناس، مما يساعد على الارتقاء بالحياة نحو الأفضل وتكوين صورة إيجابية للإنسان لدى الآخرين، وينقسم إلى عدة أقسام منها اتيكيت التحية والمصافحة، واتيكيت التقديم والتعارف، واتيكيت الحديث والاستماع.

عقد قصر ثقافة عين حلوان محاضرة عن "برنامج ال word" لشرح كيفية تصميم كارت معايدة تناولت مدربة نادى التكنولوجيا تصميمه بإضافة إطار مناسب، وإدراج شكل من الأشكال التلقائية وتعبئتها بصورة وعمل خلفية مائية للكارت، بجانب ورشة تذوق موسيقى من خلال الاستماع إلى أعمال الموسيقار "سيد درويش" والتعرف على نبذة عن حياته، كما نفذت مكتبة Sos الثقافية ورشة حكى قصة "أم المساكين" من مجموعة أمهات المؤمنين، بجانب مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بقصر ثقافة المطرية، تم تنفيذ الأنشطة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

بثت الصفحة الرسمية للفرع عدد من الأنشطة أونلاين، حيث قدم بيت ثقافة نادى الطيران بالتجمع ورشة حكى عن الشمس المكسوفة، بالإضافة إلى ورشة تدريب على النطق والكلام لذوى الإعاقة ببيت ثقافة نادى طيران مصر الجديدة، كما أقيمت ورشة حكى الأمير العادل ببيت ثقافة دار الحرب الإلكترونية، بجانب ورشة إعادة تدوير لعمل شكل ديكوري من الفوم والكرتون بقصر تحيا مصر بالاسمرات.

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