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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحرير 5486 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:06 م
مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة
حسام التمساح
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة بأشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5486 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1880 تجاوز السرعة المقررة، 248 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 مخالفات موقف عشوائى، 48 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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