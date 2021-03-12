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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

احتفال يوم المرأة العالمي وتسسليم أجهزة عرائس.. نشاط التضامن فى أسبوع

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:06 م
اليوم العالمى للمرأة
اليوم العالمى للمرأة
ولاء جمال
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شهدت السبعة أيام الماضية عددًا من الأحداث داخل وزارة التضامن الاجتماعى، حيث احتفلت الوزارة باليوم العالمى للمرأة، كما لبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رغبة نعمات الهادى واستقبلتها فى مكتبها، كما احتفلت مع تسع يتميات بتسليم أجهزة فرحهن..والعديد من الأحداث نستعرضها فى التقرير التالى:

- الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

- الإعلان عن ارتفاع الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة لـ 3.81 مليون أسرة منهم 75.5% من الأناث.

- وزيرة التضامن تستقبل نعمات الهادى سعيد من ذوي الإعاقة وذلك تلبية لطلبها.

- الإعلان عن وصول مودة إلى 30 مليون مشاهدة.

- وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لتسع يتيمات.

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