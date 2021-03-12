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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

آخر موعد للترشح لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:03 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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أعلن المجس الأعلى للثقافة، أن آخر موعد للتقدم لمنح التفرغ التي يمنحها لعام 20212022، يوم 18 مارس الجاري، لافتًا إلى أنه يتبقى أمام الراغبين فى الحصول على منح التفرغ أسبوعًا.

وقرر المجلس بأمانة الدكتور هشام عزمى، منح عدد محدود فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، هذا العام.

ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية:
-سيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه، وصورة البطاقة الشخصية.
-تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.
-ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبى أو الفنى أو البحثى المنشور على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ.
-فى مجال الفن التشكيلى والخط العربى يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات السابقة.

شروط عامة:
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسـية المصرية.
- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل".
- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.
- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع.
- تقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفيًا كل الأوراق المطلوبة، و(C. D بنظام WORD) لكل البيانات.
- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ فى 1 يوليو لمدة عــام.
- لا تقبل طلبات لمن سبق أن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.
- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.
- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين حتى يوم الخميس 1832021، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع.

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