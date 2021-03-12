«مطارات عمان»: القاهرة من أهم الوجهات الإقليمية في الشرق الأوسط

قال رئيس وحدة العمليات التجارية في شركة مطارات عُمان سامر بن أحمد النبهاني، إن تدشين "العربية للطيران مصر" أولى رحلاتها المباشرة إلى مسقط، يأتي ضمن مساعي الشركة لجذب المزيد من رحلات الطيران الدولية إلى مطارات سلطنة عمان سواء الرحلات المنتظمة أو رحلات شركات الطيران الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والتجاري بين السلطنة وبقية دول العالم.وأكد النبهاني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن محطة القاهرة تعتبر من أهم الوجهات الإقليمية في الشرق الأوسط، مضيفًا، أن هذه الرحلات الأسبوعية بين مسقط والقاهرة سلتبي تطلعات المسافرين الراغبين في زيارة البلدين سواء من السلطنة أو من جمهورية مصر العربية، أو لجعل مسقط وجهتهما إلى محطات في شرق آسيا.ودشنت "العربية للطيران مصر" أولى رحلاتها المباشرة إلى مسقط بمعدل رحلتين أسبوعيًا بين مطار القاهرة الدولي ومطار مسقط الدولي اعتبارًا من 11 مارس 2021.ويأتي تسيير رحلات "العربية للطيران مصر" إلى مطار مسقط الدولي في ظل الطلب المتزايد للسفر إلى السلطنة وجمهورية مصر العربية سواء للسياحة أو العمل.وستقوم "العربية للطيران مصر" باستخدام طائرة إيرباص إيه 320 في خط رحلاتها بين القاهرة ومسقط حيث تقلع من مطار القاهرة الدولي 2:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتصل إلى مطار مسقط الدولي عند الساعة 6:35 مساء بتوقيت مسقط.