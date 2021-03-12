رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مطارات عمان»: القاهرة من أهم الوجهات الإقليمية في الشرق الأوسط

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
قال رئيس وحدة العمليات التجارية في شركة مطارات عُمان سامر بن أحمد النبهاني، إن تدشين "العربية للطيران مصر" أولى رحلاتها المباشرة إلى مسقط، يأتي ضمن مساعي الشركة لجذب المزيد من رحلات الطيران الدولية إلى مطارات سلطنة عمان سواء الرحلات المنتظمة أو رحلات شركات الطيران الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النشاط السياحي والتجاري بين السلطنة وبقية دول العالم.

وأكد النبهاني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن محطة القاهرة تعتبر من أهم الوجهات الإقليمية في الشرق الأوسط، مضيفًا، أن هذه الرحلات الأسبوعية بين مسقط والقاهرة سلتبي تطلعات المسافرين الراغبين في زيارة البلدين سواء من السلطنة أو من جمهورية مصر العربية، أو لجعل مسقط وجهتهما إلى محطات في شرق آسيا.

ودشنت "العربية للطيران مصر" أولى رحلاتها المباشرة إلى مسقط بمعدل رحلتين أسبوعيًا بين مطار القاهرة الدولي ومطار مسقط الدولي اعتبارًا من 11 مارس 2021.

ويأتي تسيير رحلات "العربية للطيران مصر" إلى مطار مسقط الدولي في ظل الطلب المتزايد للسفر إلى السلطنة وجمهورية مصر العربية سواء للسياحة أو العمل.

وستقوم "العربية للطيران مصر" باستخدام طائرة إيرباص إيه 320 في خط رحلاتها بين القاهرة ومسقط حيث تقلع من مطار القاهرة الدولي 2:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتصل إلى مطار مسقط الدولي عند الساعة 6:35 مساء بتوقيت مسقط.

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق هائل في عقار بالعتبة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

مواعيد إعادة فتح الطيران السعودي الدولي للدول المحظورة

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

افتتاح منفذ لبيع منتجات «ست الدار» بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

image description

غلق الجراجات المخالفة فى رأس البر بدمياط (صور)

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

الأكثر قراءة

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

إعادة فتح الطريق الدائرى بعد الانتهاء من تفجير عقار فيصل

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

العلاج بالأجسام المضادة المخلقة يرتسم في مواجهة كورونا

ويلز تخفف قيود الإغلاق قبل عيد الفصح

«الغذاء العالمي» يعقد تحالفا لدعم التغذية المدرسية فى العالم

شركة بولندية تبدأ بيع أدوات اختبار الأجسام المضادة لكورونا

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

مجرم شهير سبب عمل أمينة رزق بالفن

حكاية مخمور هجم على فنانة شهيرة ليلة زفافها

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

عبد الله الصاوي: «ذاكرة الكاريكاتير» يهدف إلى استعادة الأسماء المنسية

ختام مبادرة «صنايعية مصر» في «ثقافة بني سويف»

أنشطة ثقافية وورش فنية احتفالا بعيد الأم بقصر أحمد بهاء الدين

محاضرات علمية بثقافة القاهرة