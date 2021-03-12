39 نوعًا من المخلفات الخطرة.. 10 معلومات عن أكبر خلية دفن في مصر

بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بمنظومة المخلفات الخطرة، تم إنشاء أول خلية دفن للمخلفات الخطرة على أرض مدينة الإسكندرية لتستقبل المخلفات من محافظات مصر.وترصد "الدستور" أبرز 10 معلومات عن خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية:- خلية الدفن الجديدة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه.- مقامة على مساحة 15 ألف متر وتعد أكبر خلية دفن في مصر.- المركز الأول من نوعه على مستوى مصر، وهو أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة على مستوى الشرق الأوسط.- المشروع بدأ في إطار اتفاقية بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، وتم التطورات والتوسعات بالمركز على 4 مراحل.- تستقبل 39 نوعًا من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان.- تتضمن الخلية إنشاء 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة على حدة 40م في 40م، بعمق 1 متر.- عمل خطة طوارئ معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق.- صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009م بتكلفة مليون جنيه.- إنشاء عدد 2 جملون للتخزين الآمن بمركز الناصرية، وجارٍ إعادة تأهيل بحيرات التبخير القديمة بتكلفة مليون جنيه.- جارٍ إنشاء ٢ محرقة بتكلفة 4 مليون مليون و٥٠٠ ألف.