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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تحذر أوكرانيا من اعتماد سيناريو عسكري في دونباس

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:55 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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حذرت روسيا اليوم السلطات الأوكرانية من محاولات التصعيد واعتماد سيناريو عسكري في منطقة دونباس الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - اليوم الجمعة - "نود تحذير النظام في كييف والرؤوس الحامية التي تخدمه أو تتلاعب به، من مزيد من التصعيد ومحاولات تنفيذ سيناريو يعتمد على استخدام القوة في دونباس".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تدعو السلطات الأوكرانية إلى التوقف عن "صياغة اتفاقيات ووثائق جديدة" لتسوية الأزمة في دونباس، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات مينسك.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع إن روسيا تنظر إلى استراتيجية إنهاء احتلال القرم التي أعلنت عنها كييف مؤخرا، على أنها تهديد غير مقبول بالعدوان على اثنين من كيانات روسيا الاتحادية، في إشارة إلى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الواقعة فيها، مضيفا أن روسيا ستعتبر مشاركة أي دولة في ما يسمى منصة القرم تعديا على وحدة الأراضي الروسية.

وكانت الرئاسة الروسية قد أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء إعادة زيادة التوترات في منطقة دونباس، مشددة على أن الأولوية تكمن في منع تجدد الحرب الأهلية هناك.

ومن المقرر عقد قمة "منصة القرم"، التي تعتزم كييف من خلالها مناقشة سبل "استعادة" القرم، في 23 أغسطس، عشية عيد استقلال أوكرانيا، ودعت كييف عددا من الدول، منها تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة، للانضمام إلى المنصة.

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