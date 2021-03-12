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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تحصين 2.7 مليون رأس ماشية ضد الحمي القلاعية

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:55 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و783 ألف و426 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و612 ألفا و845 رأس أبقار، و851 ألفا و681 رأس جاموس، و271 ألفا و852 رأس أغنام، و47 ألفا و48 رأس ماعز" حتى 10 مارس 2021.

وأشار إلى أنه تم تحصين 2 مليون و668 ألفا و424 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "مليون و520 ألفا و335 رأس أبقار، و841 ألفا و179 رأس جاموس، و257 ألفا و733 رأس أغنام، و47 ألفا و120 رأس ماعز، و2075 رأس جمال".

وكان وزير الزراعة قرر استمرار حملة التحصين لمدة 15 يوما إضافية نظرا لإقبال المزارعين والمربين وحرصهم على تحصين مواشهم وحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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