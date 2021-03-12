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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق حملة «سجل نفسك» للعمالة المصرية بالخارج

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:55 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تبدأ وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، حملة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من الرابط التالى:www.manpower.gov.eg.

وبهذه المناسبة وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلمته للمصريين العاملين في الخارج، وجه خلالها التحية والتقدير لكل أبناء مصر في كل دول العالم، الذين حملوا راية الوطن في دول العمل التي يعملون بها بمهاراتهم وقدراتهم، داعيًا الله أن يجعلهم دائما زخرًا للوطن.

وقال الوزير: "إنه من منطلق اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التواصل الكامل فيما بين أبناء الوطن بالخارج وجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات بمصر، تُطلق وزارة القوى العاملة المصرية اليوم الجمعة الموافق 12 مارس 2021 حملة (سجل نفسك) على موقعها الإلكتروني، وعلى جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، مما يتيح لكل جهات الدولة المصرية الإطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم".

وشدد وزير القوى العاملة، على أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل بهم.

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