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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:07 م
الاعدادي
الاعدادي
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نتيجة الصف الأول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل طلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء الأمور أيضًا، لذلك تابع معنا الخطوات التالية:

نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة الذي تسببت فيها جائحة كورونا المستجد، الذي تسبب في غلق وتعليق الدراسة لفترة ليست بطويلة من كافة المراحل التعليمية، وهي ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية - وأيضًا الجامعات ) وذلك بعد أن عاودت عدوى كورونا الخطير في الانتشار من جديد، وارتفعت عدد الإصابات في مصر، ولكن وزارة التربية والتعليم تحترم قرارات الحكومة المصرية وتلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا اللعين خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021

نظرًا لعمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021، لذلك تابع الخطوات التالية حتى تتمكن من معرفة نتيجتك:

1 - أولًا يجب على طالب الصف الأول الإعدادي الدخول على رابط موقع نتيجة الصف الأول الاعدادي عبر هذا الرابط الإلكتروني: www.cairogovresults.com

2 - ثانيًا يجب على طالب الصف الأول الإعدادي بالضغط على قائمة ( نتائج سنوات النقل ).

3 - ثم يقوم طالب الصف الأول الإعدادي بإدخال كافة البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وتحديد المرحلة وهي الاعدادي وكتابة الصف الدراسي " الصف الأول الإعدادي " لعام 2021.

4 - وأخيرًا.. يقوم طالب الصف الأول الإعدادي بالضغط على " عرض النتيجة " وستظهر لك مباشرة بالدرجات في كل المواد.


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