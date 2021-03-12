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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: تدريبات أذربيجان العسكرية لا تشكل أي خطر على الأمن الإقليمي

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:53 م
جريدة الدستور
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التدريبات العسكرية في أذربيجان والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، لا تشكل أي خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات للصحفيين - اليوم الجمعة - إن هذه التدريبات ذات طبيعة روتينية وتهدف إلى تحسين الخبرة القتالية للقوات ولا تشكل أي مخاطر على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع في أذربيجان أعلنت في وقت سابق من الأسبوع عن خططها لبدء مناورات عسكرية اعتبارا من الاثنين وحتى الخميس.

وأشارت وزارة الدفاع الاذرية في البيان الرسمي إلى أنه من المتوقع أن يشارك في التدريبات ما يصل إلى 10 آلاف عسكري و100 دبابة ومركبات مدرعة أخرى و200 صاروخ ومنظومة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف هاون وما يصل إلى 30 من طائرة عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار.

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