صاحبة «القرط» التي حقق الرئيس أمنيتها.. أبرز المعلومات عن الحاجة «زينب»

رحلت عن عالمنا الحاجة زينب الملاح، صاحبة القرط الذهبي والتي تبرعت به لصندوق تحيا مصر، وذلك عن عمر يناهز 98 عامًا، صباح اليوم الجمعة.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الحاجة "زينب" في سياق السطور التالية: -- من مواليد عام 1923.- ولدت بقرية منية سندوب بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.- 2014 قررت أن تخدم وطنها بالتبرع لصندوق تحيا مصر بقراطها الوحيد الذي تملكه في الحياة.- كرمها الرئيس السيسي على الموقف الوطني الذي قامت به.- قالت الحاجة زينب للرئيس بأنها ترغب في أداء فريضة الحج.- 2014 حقق الرئيس السيسي لها مطلبها وسافرت لأداء فريضة الحج.- وصت الجميع على مصر في وصيتها الأخيرة للناس قائلًة: "خلوا بالكوا على مصر يا ولاد".جدير بالذكر أنه سيتم تشييع جثمان الحاجة زينب الملاح، من مسقط رأسها في الدقهلية، حيث سيتم الصلاة عليها بالمقابر بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد الموافي بقرية منية سنوي التابعة للمنصورة في محافظة الدقهلية.