السيسى ناعيًا الحاجة زينب: ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الحاجة زينب مصطفى التي تبرعت بقرطها إلى صندوق تحيا مصر.وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".وأضاف: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".