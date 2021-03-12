مصرع شخص تحت عجلات قطار بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، الجمعة، أسفل عجلات القطار بمزلقان أمون مدينة الإسماعيلية.تلقت غرفة إسعاف الإسماعيلية إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بمزلقان أمون، حي أول، مدينةالإسماعيلية، وتبين اصطدام قطار بشخص مما أسفر عن مصرعه، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، حيث توفى في الحادث ونقل إلى مشرحة المستشفى، تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات.من جهتها أكدت شهود عيان، مصرع شاب يدعى مصطفى عبد الحق، قبل قليل، حيث صدمه قطار عند مزلقان آمون طريق الكوكاكولا بالإسماعيلية، وهو مهندس حديث التخرج، مقيم في مساكن الهيئة عند منطقة استاد الإسماعيلية.