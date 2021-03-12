الأنبا باسيوليوس يترأس الاجتماع العام بكاتدرائية يسوع الملك

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون البطريركية، والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، عقدت الاجتماع العام، وذلك برئاسة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب وسعيد لوقا، راعيا الكاتدرائية، والمؤمنين.وتابع: بدأ الاجتماع بفقرة ترانيم مع المرنم صموئيل فاروق، وكورال يسوع الملك، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول 'الذنوب الأربعة المُهلكة"، وهي: الكبرياء، والانتظار والتأجيل، والفلسفات الخادعة، وقساوة القلب، وهذا واختتم الاجتماع بالبركة الرسولية.