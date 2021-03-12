بالسمسمية وأغاني التراث.. أهالي الواحات البحرية يستقبلون وزيرة الهجرة

استقبل أهالي الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من السيدات المصريات بالخارج، بأغاني من التراث الواحاتي مستخدمين السمسمية للتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة.يأتي ذلك خلال فعاليات زيارة ميدانية قامت بها وزيرة الهجرة السفيرة وعدد من المصريات بالخارج إلى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والشهيرة بإنتاج التمور والصناعات الملحقة بها، وذلك بحضور نائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله، رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وغادة على، رئيس النادي النسائي في نيويورك والمدير الإقليمي لمؤسسة نيو إيجيبت.وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.