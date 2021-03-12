محافظ مطروح يفتتح مسجد زيد بن حارثة بـ 4 ملايين جنيه (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، مسجد زيد بن حارثة بمنطقة سملا بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 4 ملايين جنيه، بحضور عددا من الأجهزة التنفيذية وأهالي المنطقة.وقال حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، في تصريحات لـ"الدستور، إنه تم إحلال وتجديد مسجد زيد بن حارثة وفرشه بالكامل من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 4 ملايين جنيه.وأوضح أن المسجد على مساحة ألف متر والمصلي على مساحة 700 متر، مؤكدا أن تتوالي الافتتاحات خلال شهر رمضان.