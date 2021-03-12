الصحة السعودية: جميع اللقاحات توفر حماية عالية من كورونا

أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الجمعة، أن جميع اللقاحات المستخدمة لدي المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بكورونا.وطمأن "الربيعة" على أمان اللقاحات المستخدمة في السعودية.وقال في تغريدة على "تويتر": "جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمدالله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، وأنصح الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير".