سويسرا ترفع إسبانيا والبرتغال من قائمة الحجر الصحى

أعلنت سويسرا رفع إسبانيا والبرتغال من قائمة الحجر الصحى المفروض فى مواجهة فيروس كورونا.وذكرت صحيفة (ذا لوكال) الإلكترونية فى نسختها السويسرية، اليوم الجمعة، أنه في إطار تحديثات سويسرا لقائمة الحجر الصحي، قررت بيرن إضافة العديد من المدن الموبوءة بفيروس كورونا في عدد من الدول بألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا، إلى جانب المناطق المدرجة بالفعل في القائمة.وقررت سويسرا أيضا إضافة بلجيكا وفلسطين وبلغاريا والأردن وقطر وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا والمجر وأوروجواي وقبرص إلى القائمة اعتبارًا من 22 مارس الجاري.وحسب الصحيفة، فمن المقرر فرض حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام لجميع الأشخاص الوافدين إلى سويسرا، بالإضافة إلى إجراء فحص الـ بي سي آر على أن تكون نتائج الاختبار سلبية.وأضافت أنه في حالة عدم الالتزام بقواعد الحد من الانتشار كوفيد-19 سيتم تغريم أي شخص 10 آلاف فرنك سويسري.يذكر أن سويسرا تفرض متطلبات الحجر الصحي فقط على مناطق معينة من الدول المجاورة بدلًا من دول بأكملها.