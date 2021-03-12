هيئة قناة السويس تكشف سبب انقطاع المياه بمدينة بورفؤاد

شهدت محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، انقطاع كامل لمياه الشرب عن معظم أحياء المحافظة، ما أثار غضب الأهالي، خاصة بالتزامن مع يوم الجمعة ودون تنويه مسبق.وفي سياق متصل كشفت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، أن هناك عطل أدى إلى خروج أحد الخطوط الرئيسية المسئولة عن تغذية محطة مياه شرب الرسوة، ما أدى إلى انخفاض منسوب المياه وانقطاعها بشكل كامل عن المنازل.ولم تعلن الهيئة عن موعد لعودة مياه الشرب، وأكدت أن المياه ستعود من جديد مع انتهاء أعمال إصلاح خط المياه، والذي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد.