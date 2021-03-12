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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داعش يشن هجوما على ميليشيا إيران فى سوريا

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:36 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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شن تظيم داعش الإرهابى، هجوما على نقطة عسكرية تابعة لميليشيا موالية لإيران، وذلك في منطقة طلعة الطماح ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وأسفر الهجوم الداعشى عن مقتل عناصر النقطة جميعهم والبالغ عددهم 7 عناصر، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السورى بأن التنظيم الإرهابى هاجم النقطة وعمد إلى إحراق النقطة بعد قتل العناصر وحرق جثث العناصر كذلك بالإضافة للاستيلاء على أسلحتهم.

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