داعش يشن هجوما على ميليشيا إيران فى سوريا

شن تظيم داعش الإرهابى، هجوما على نقطة عسكرية تابعة لميليشيا موالية لإيران، وذلك في منطقة طلعة الطماح ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي.وأسفر الهجوم الداعشى عن مقتل عناصر النقطة جميعهم والبالغ عددهم 7 عناصر، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد السورى بأن التنظيم الإرهابى هاجم النقطة وعمد إلى إحراق النقطة بعد قتل العناصر وحرق جثث العناصر كذلك بالإضافة للاستيلاء على أسلحتهم.