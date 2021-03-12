حليف حزب أردوغان يدفع بمشروع قانون لزيادة الرقابة على المواقع الإخبارية

ذكر موقع "أحوال تركية" أن حزب "الحركة القومية" في الائتلاف الحاكم بتركيا يصر على الدفع بمشروع قانون برلماني يهدف إلى فرض رقابة صارمة على المواقع والمنصات الإخبارية على الإنترنت.وأفاد الموقع نقلًا عن صحيفة جمهوريت، أن أعضاء حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP) في تركيا قدموا مشروع قانون يهدف إلى زيادة الإجراءات ضد ما وصفوه بالتلاعب على المنصات الرقمية الأخبارية.كما دعا النواب في حزب الائتلاف الحاكم، هيئة الاتصالات في البلاد (BTK) إلى إغلاق المواقع والمنصات الإخبارية في حال عدم التزامها بالوفاء ب"الالتزامات المطلوبة" في غضون 6 أشهر.وجاءت هذه الخطوة بعد تقارير إخبارية تفيد بأن امرأة تزكية تبلغ من العمر 92 عامًا تعرضت لاعتداء جنسي قبل أن يتم قتلها في منزلها من قبل رجل يرسم على يده وشم يشير الي حزب "الحركة القومية".وفتحت السلطات في تركيا تحقيقا للكشف عما إذا كان هناك مؤامرة منصوبة ضد حزب الحركة القومية، بعد اتهام شخص قتل مسنة تسعينية بعد الاعتداء عليها جنسيا، بالانتماء إلى حركة جولن.وبدأ التحقيق بعد ظهور وشم يحمل ثلاثة أهلة وهو رمز القوميين على يد المدان، أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن بعدما قتل سيدة مسنة تدعى هانم بيرالي وتبلغ من العمر 92 عاما في ولاية أيضن بعد اعتدائه عليها جنسيا.ونقل الموقع عن النائب عن حزب الحركة القومية خليل أوزتورك قوله عن مشروع القانون: "نرى أن جزءًا كبيرًا من المواقع الإخبارية على الإنترنت تطلق اخبارا لخلق تصورات تدعم المنظمات الإرهابية".َوزادت الحكومة التركية من القيود المفروضة على المواقع الإخبارية في السنوات الأخيرة، فوفقًا لتقرير صاغته جمعية حرية التعبير (İFÖD)، حظرت تركيا الوصول إلى 450 ألف موقع على الأقل و140 ألف عنوان URL و42 ألف تغريدة منذ أكتوبر 2020، كما تم إغلاق 32741 موقعًا بناءً على أوامر من المحكمة.وتحتل تركيا المرتبة الثالثة على مستوى العالم في استخدام تقنية VPN، والتي تتيح الوصول إلى المواقع المحظورة على الإنترنت، متجاوزة البلدان ذات الرقابة السيئة السمعة على الإنترنت.