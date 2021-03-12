18 ألفًا و775 حالة إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 ألفا و775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى مليون و868 ألفا و297 حالة.وأضافت الوزارة، في بيان رسمي حسبما ذكر راديو بولندا، أنه تم تسجيل 351 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 46 ألفا و724 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 13 ألفا و944 حالة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد حالات التعافي إلى مليون و530 ألفًا و484 حالة.يذكر أن وزير الصحة البولندي، آدم نيدزييلسكي، أعلن أمس الخميس، عن حالة الإغلاق الجزئية في محافظتين إضافيتين بدءا من 15 مارس الجاري، وذلك بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.