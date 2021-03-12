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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة ٧ حالات تعد على أملاك الدولة بحوش عيسى

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:34 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى قطاعات النظافة والإشغالات والكهرباء والصرف الصحي.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة عبد الهادي رشوان فى تنفيذ ٧ حالات إزالة بمساحة ٦٧٠٠ م٢ على أراضي أملاك الدولة عبارة عن زارعات وعشش وأسوار بالطوب الأبيض،وصيانة ٢٠ كشاف إنارة علي طريق حوش عيسى أبو المطامير، كما تم رفع ١١٥ طن من تراكمات ومخلفات القمامة من شوارع المدينة والقرى،وإستمرار إستقبال القمامة من ٩ مراكز بنطاق المحافظة داخل المقلب العمومي بالطرانة.



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