البحرين تتسلم 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى المضاد لكورونا

تسلمت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، شحنة من 300 ألف جرعة من اللقاح الصينى "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، استكمالاً للإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة الجائحة.وأكدت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البحرينية مواصلة جهود المملكة في التصدي لفيروس كورونا من أجل حفظ صحة وسلامة أبنائها، مشيرة إلى أن توفير اللقاح يعزز من خطط الأمن الصحي فى مواجهة الفيروس.