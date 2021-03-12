قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا في بداية موجة ثالثة من جائحة كورونا،وحذر من أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه.وقال لوتار فيلر اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي إن التطعيم يساهم في السيطرة على الفيروس، لكن يجب أن يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن.وأضاف "لن يختفي الفيروس، لكن يمكن السيطرة عليه ما أن يصبح لدينا مستوى أساسي من المناعة بين السكان".وتابع أن التطعيم أدى بالفعل إلى انخفاض معدل الوفاة بالفيروس، وذكر وزير الصحة ينس سبان أن على ألمانيا أن تستعد لبضعة أسابيع صعبة مع بدء الموجة الثالثة.