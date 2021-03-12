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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كورونا.. السعودية تغلق 269 مسجدا

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:10 م
السعودية تغلق مسجدا
السعودية تغلق مسجدا
أميرة العناني
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 6 مساجد مؤقتًا في منطقتين بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 33 يومًا 269 مسجدًا تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات بها، وثلاثة مساجد بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد ثلاث حالات بها.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بوعي المصلين ومنسوبي المساجد وحرصهم على تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في بيوت الله، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد إلى الأتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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