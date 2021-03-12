75 ألف إصابة جديدة و2233 حالة وفاة بكورونا في البرازيل

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية تسجيل 75 ألفا و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11 مليونا و277 ألفا و717 إصابة.وأفادت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 2233 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 272 ألفا و889 حالة، مشيرة إلى أنه تم توزيع 11 مليونا و756 ألفا و131 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد.