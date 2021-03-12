قطر تسجل 455 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 399 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و56 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 169284 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 12013 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1610526 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 11442 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 265 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 335 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 157577 حالة.