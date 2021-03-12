بحضور الرئيس السيسي.. خالد الجندي خطيب الجمعة من مسجد المشير (بث مباشر)

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي.ويتلو قرآن الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، الشيخ أحمد تميم المراغي، ويخطب الجمعة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.