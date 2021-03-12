حملات نظافة بمصيف بلطيم استعدادًا لأعياد الربيع وموسم الصيف

تشهد مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ أعمال نظافة، وحملة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة، بإشراف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لرفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة، لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، استعدادًا لصيف "٢٠٢١" واستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.وقال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تمت صيانة وإنارة طريق الفنار بداية من مدخل الشيخ مبارك القديم وطريق المعسكرات بالنار، واستكمال الأعمال حتى نهاية طريق الفيروز بالمصيف، كما تم صيانة كافة الأعمدة والكشافات بمنطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل، وجارى استكمال جميع شوارع المدينة بكشافات الليد في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة، حفاظا على سلامة المواطنين.كما تابع حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، ونظافة الطريق الدولى الساحلى، ومداخل ومخارج المدينة، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وقص النجيل بالحدائق العامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية،ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامة،ورفع جميع التجمعات الناتجة عن نظافة الحشائش الضارة وقص الأشجار وتهذيب النخيل والإنجيل، وكنس الأتربة والطرق، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.