32 ألف شخص تلقوا الجرعة الكاملة من لقاح كورونا في قبرص

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، أنه تم إعطاء لقاح فيروس كورونا إلى ما يقرب من 32 ألف شخص في قبرص بشكل كامل، بعد تلقي جرعتين من لقاح كوفيد 19 حتى يوم أمس الخميس.وذكرت الصحة القبرصية في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية، انه تم حتى أمس، تم تلقيح 116 ألفا و331 شخصا، من بينهم 31 ألفا و968 شخصا حصلوا على جرعتي اللقاح.وأوضح البيان، أن 1489 شخصًا من الفئات المستضعفة تم إعطاؤهم الجرعة الأولى، كما تم تلقيح 170 مسنًا من طريحي الفراش.