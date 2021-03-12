التضخم يواصل ارتفاعه في ألمانيا فى فبراير

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، أن معدلات التضخم في البلاد واصلت ارتفاعها في فبراير الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%.وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أنه "بعد انتهاء التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة في نهاية العام، وصل معدل التضخم تقريبًا إلى مستوى ما قبل الأزمة، للشهر الثانى على التوالى".وفي يناير الماضي، بلغت نسبة التضخم 1%، بعد أن وصلت إلى سالب 0.3% فى ديسمبر الماضى.وخفضت الحكومة الألمانية معدل ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر انتهت فى ديسمبر 2020 من أجل تحفيز الاستهلاك وتخفيف العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.كما أثرت ضريبة ثانى أكسيد الكربون على معدل التضخم، بعدما تم تطبيقها مع بداية العام، على الديزل والبنزين وزيت التدفئة والغاز الطبيعي، على سبيل المثال.