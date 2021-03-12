البحرين والفلبين تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة، مع نظيره الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة السفير ألفونسو فيرنايد، سفير الفلبين لدى البحرين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أنه تم خلال الاتصال المرئي استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البحرين والفلبين، وما تشهده من تقدم ونمو على كافة المستويات، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمةً للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.