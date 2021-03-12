«المطبخ الخيري».. مشروع تطوعى لخدمة الأكثر احتياجا بـ «حانوت»

دشن أهالى قرية حانوت التابعة لمحافظة الغربية، خدمة لمساعدة الفقراء بتجهيز وجبات ساخنة لغير القادرين على العمل ومرضى الفشل الكلوي، وتوصيلها للمنزل لمساعدتهم فى تجاوز أزماتهم.وقال عادل أبو زهره،أحد القائمين على المبادرة: أطلقنا عليها اسم "المطبخ الخيرى" لتخفيف العبء عن الأكثر احتياجا ومرضى الغسيل الكلوى، بتقديم وجبات جاهزة، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لتقديم جميع الخدمات والمساعدات بالقرية والقرى المجاورة.وأضاف: الشيف هيثم أن الوجبة عبارة عن كمية من الأرز أو المكرونة داخل طبق مغلف ومحكم الغلق بجانب قطعة من الدجاج أو اللحم المفروم والمشوي"، موضحا أن المكسب الوحيد من المبادرة هو الفرحة التي يشاهدها على وجوه الأسر من المحتاجين.وقال محمد أبو زهره: جميل أن تطعم مسكينا، لكن الأجمل أن تطعمه مما تأكل امتثالا للآية الكريمة "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ "الآية 29 سورة آل عمران.وأوضح راغب حبيب أن فكرة مطعم الخير جاءت تخفيفا علي مرضي الغسيل الكلوي وأطفال الشوارع والعاملين بالورش الصناعية والذين يحتاجون إلي وجبتين بروتين أسبوعيا، ويبدأ العمل منذ الساعة الثالثة فجر الجمعة وينتهى فى الثانية ظهرًا بعد تغليف الوجبات.