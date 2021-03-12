مسئول أفغاني يؤكد مشاركة حكومته في لقاء موسكو الدولي

أعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، حامد تهذيب، عن مشاركة حكومة بلاده في اجتماع "صيغة موسكو" لتسوية الوضع في أفغانستان، مشيرا إلى عدم تحديد أعضاء الوفد حتى الآن.ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة عن حامد تهذيب قوله: " إن الحكومة الأفغانية سوف تشارك في اجتماع موسكو، والمشاورات جارية حول تحديد أعضاء الوفد الحكومي لهذا الاجتماع".يُذكر أن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أعلن في وقت سابق أن المؤتمر حول أفغانستان سيعقد في 18 مارس الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة وباكستان والصين ووفدي كابول وحركة "طالبان". موضحا أن اللقاء سيعقد في صيغة ما يعرف بـ" الترويكا الموسعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) والأطراف الأفغانية.